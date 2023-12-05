Sultangazi'de düğünde iki grup arasında kavga!
İstanbul, Sultangazi'de düğünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında düğünde iki grup arasında başlayan tartışma bir süre sonra sokağa taştı. İki grup sokakta kavga etmeye başladı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Tekme ve yumrukların havada uçuştu kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı.
Taraflar bir süre sonra ayrılırken, kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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