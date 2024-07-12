Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.
Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 2 yolcunun yaralandığı belirtilirken araçta sıkışan yaralı şoförü kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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