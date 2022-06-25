Sultangazi'de iki aile arasındaki kavga: Cadde savaş alanına döndü!

İstanbul Sultangazi'de iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavga, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:50
Sultangazi'de iki aile arasındaki kavga: Cadde savaş alanına döndü!
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Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 25 Haziran Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında  bilinmeyen nedenle iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı duyan iki aile yakınları da sokağa gelerek kavgaya dahil oldu.

KAVGAYI POLİS BİTİRDİ

Tarafların ara sokakta başlayan kavgası caddeye taştı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki ailenin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kısa sürede kavgayı sonlandırırken, şüphelileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.


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