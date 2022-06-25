Sultangazi'de iki aile arasındaki kavga: Cadde savaş alanına döndü!

25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:50

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 25 Haziran Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında bilinmeyen nedenle iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı duyan iki aile yakınları da sokağa gelerek kavgaya dahil oldu.

KAVGAYI POLİS BİTİRDİ

Tarafların ara sokakta başlayan kavgası caddeye taştı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki ailenin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kısa sürede kavgayı sonlandırırken, şüphelileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.