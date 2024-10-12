Sultangazi'de iki İETT otobüsü çarpıştı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 12.10.2024 - 16:31

Güncelleme: 12.10.2024 - 16:33

Kaza, Habipler Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede üst geçit yapım çalışması nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten ise gidiş geliş sağlandı. Kapalı olan yöne ise duba ve yön tabelası koyularak sürücüler uyarıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle uyarı tabelaları ve dubalar yol kenarına devrilince sürücüler trafiğe kapalı olan yolu kullandı.

336H İETT hattında sefer yapan bir otobüs, trafiğe kapalı olan yolda ilerlerken aynı yönde ilerleyen 336K hattındaki İETT otobüsü ile yol birleşiminde çarpıştı. Kaza nedeniyle otobüste bulunan 12 yaşındaki A.R. ve diğer otobüste bulunan Y.Ç. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Her iki otobüste de hasar oluşurken caddede araç trafiği bir süre aksadı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'BU İLK KAZA DEĞİL'

Murat Daşdemir, "Okul için üst geçit yapılıyor. Normalde bu yolun kapalı olması gerekirken açık. Bu ilk kaza değil burada. Yüklenici firma burada önlemini almak zorunda. Hem o yönden hem bu yönden araçlar gelince burada kaza oluyor. Gencecik bir çocuk yaralandı. Ciddi bir durumu yok ama ölebilirdi. Plastik duba koyulmuş, rüzgardan gidiyor duba. Beton bariyer koy, en azında yolun kapalı olduğunu bilsin sürücüler. 2 otobüs kaza yaptı. Hiçbir uyarı levhası yok, büyük bir hata var burada. Bu yolda yapılan çalışmayı denetleyen yok mu. Bu yolda çalışma başladığından beri bu 4. kaza. Ben otobüsün arkasındaydım, aracımı hem kenara çekip yardıma koştum" diye konuştu.