Sultangazi'de ilginç akü hırsızlığı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:42

Cebeci Mahallesi'nde, dün sabah saat 07.00 sıralarında yaşanan olayda cadde üzerinde bulunan bir fırının önüne gelen sırt çantalı ve şapkalı şüpheli, bir süre burada oyalandı.

Daha sonra fırına ait park halindeki ekmek dağıtımı yapılan kamyonete yöneldi. Kamyonetin dış kapısını zorlayarak açan şüpheli, bindiği kamyoneti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

ÜSTÜ KİRLENMESİN DİYE TİŞÖRTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 1 saat ilçe turu yaptıktan sonra fırının bulunduğu caddenin bir arka sokağına çaldığı kamyoneti park eden şüpheli, yanındaki arkadaşıyla birlikte kamyonetten indi. Yanlarında getirdikleri demir kesme makası ve çuvalını kamyonetten indiren şüpheliler, bir süre burada oyalandı.

Şüphelilerden biri, üstünün kirlenmemesi için tişörtünü değiştirdi daha sonra kamyonetin iki aküsünü yerinden sökerek, çuvala koydu. İki şüpheli çuvala koydukları akülerle birlikte yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Sabah iş yerine gelen fırın sahibi Mehmet Çelik, park halindeki kamyonetin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çelik, kamyonetinin çalındığını gördü. Çelik, kamera görüntülerini izlediği sırada bir arkadaşı, kendisini arayarak kamyonetin arka sokakta park halinde olduğunu söyledi.

Kamyonetin yanına gelen Çelik, akülerin çalındığını gördü. Çevrede bulunan kamera görüntülerini izleyen Çelik, sabah saatlerinde kamyoneti çalan kişinin, yaklaşık 1 saat sonra kamyoneti sokağa park ettiğini, üzerini değiştirdiğini, kamyonetin akülerinin koruma demirlerini kırdıkları ve aküleri çuvala koyarak olay yerinden uzaklaştıklarını gördü. Çelik, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polis merkezi amirliğine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

"ÇOK RAHATLAR"

Yaşananları anlatan Mehmet Çelik, "Sabah 08:00'da iş yerime geldim ve aracın yerinde olmadığını gördüm. 4-5 tane aracımız var. Anahtarları da içeride. Kamera görüntülerini incelediğimde saat 07.10 sıralarında sanki adamda yedek anahtar varmış gibi, arabayı çalıştırıp uzaklaşmış. Biz kamera kayıtlarını incelerken bir esnaf komşumuzun iş yerinin bekçisi arayarak, kamyonetin akülerinin çalındığını söyledi. Biz bahsettiği yere gittik. Arka sokakta aracın park halinde ve akülerinin çalındığını gördük. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra ara sokağa park ediyorlar. Kamyonetle o süreçte ne yaptılar bilemiyoruz. Burada akü hırsızlığı çok olduğu için biz akülerin bulunduğu bölüme koruma demiri yaptırmıştık. O korumalar kesik vaziyette ara sokağa kamyoneti park ediyorlar. Hiç bir zorlama olmaksızın aküleri çalıp, çuvala koyuyorlar. Sonra da gidiyorlar. O kadar rahatlar ki, kamyoneti çalarken bir kişiler, ara sokağa park ettiklerinde iki kişiler. Biri siyah tişörtünü çıkarıp, beyaz tişörtünü giyiyor" dedi.