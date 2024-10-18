Yangında ekipleri gözyaşlarıyla izleyen kadın: 'Evsiz, damsız kaldık'
Muğla Gökova Körfezi’nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. Evi yangından etkilenen kadın ekiplerin çalışmalarını gözyaşlarıyla izlerken "Evsiz, damsız kaldık" diyerek feryat etti.
Edinilen bilgiye göre, Kıran Mahallesi Turnalı mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile sarp arazide de etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin bazı evleri de etkilediği öğrenildi.
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