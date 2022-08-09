Sultangazi'de kahvede silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul Sultangazi'de kahvede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırı ile ilgili çalışma yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsmetpaşa Mahallesi 85. Sokak'ta, 8 Ağustos Pazartesi akşamı saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokaktaki kahveye gelerek içeride bulunan E.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada, E.Ç. silahla vuruldu.
YARALADI, KAÇTI
E.Ç. açılan ateş sonucu bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan E. Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kahvenin güvenlik kamera görüntüleri ise incelemeye alındı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Polis ekipleri çevreden aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Ekipler, olaya karıştıkları belirtilen 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Video Haberler
- Yolda kalan taraflar Marmaray'ı protesto etti
- Zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı
- Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Ölümden geri gelmek mümkün mü?
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- Çelebi geçmiş paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu