Sultangazi'de kan donduran olay: Parkta cenin bulundu!

İstanbul'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta bulunan cenin polis ekiplerini harekete geçirdi. Kutu içerisinde bulunan cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:36
Sultangazi'de kan donduran olay: Parkta cenin bulundu!
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Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi.

Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 


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