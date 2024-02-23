Sultangazi'de kan donduran olay: Parkta cenin bulundu!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:36

Güncelleme: 23.02.2024 - 14:36

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi.

Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.