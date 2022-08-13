Lokantada yangın çıktı, 3 işyerine sıçradı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir lokantada çıkan yangın 3 işyerine daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

İHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:38
Lokantada yangın çıktı, 3 işyerine sıçradı
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Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Gazi Caddesi'ndeki bir lokantada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin lokantayı sardığını gören çalışanlar, son anda kendini dışarı attı. Büyüyen alevler lokantanın yanında bulunan 3 işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın EDirne lokanta

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