Lokantada yangın çıktı, 3 işyerine sıçradı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir lokantada çıkan yangın 3 işyerine daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Gazi Caddesi'ndeki bir lokantada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin lokantayı sardığını gören çalışanlar, son anda kendini dışarı attı. Büyüyen alevler lokantanın yanında bulunan 3 işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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