Lokantada yangın çıktı, 3 işyerine sıçradı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:38

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Gazi Caddesi'ndeki bir lokantada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin lokantayı sardığını gören çalışanlar, son anda kendini dışarı attı. Büyüyen alevler lokantanın yanında bulunan 3 işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.