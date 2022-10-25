Zonguldak'ta lokantada bıçaklı kavga: 1 ölü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir lokantada müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir lokantada, Uğur K. ve arkadaşı A.S. ile yan masada oturan S.K. ve arkadaşı E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. lokantaya ait bıçakla Uğur K.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
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