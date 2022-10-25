Zonguldak'ta lokantada bıçaklı kavga: 1 ölü

25 Ekim 2022 Salı, 16:45

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir lokantada, Uğur K. ve arkadaşı A.S. ile yan masada oturan S.K. ve arkadaşı E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. lokantaya ait bıçakla Uğur K.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.