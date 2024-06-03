Sultangazi'de önce darbedildi, sonra silahla vuruldu

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:07

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Cebeci Şehir Parkı'nda meydana geldi. Cengiz T., ailesiyle zaman geçirmek için parka geldi. Çimenlik alanda ailesiyle futbol oynayan Cengiz T., yakınlarında bulunan bir kişiye iddiaya göre, topun kendisine çarpmaması için dikkatli olmasını ve biraz daha ileri gitmesi yönünde ricada bulundu. Bu sırada uyarılan kişi, Cengiz T. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmaya kişinin parktaki arkadaşları da dahil oldu. Kısa bir süre sonra ise, bu kişiler Cengiz T.'ye saldırmaya başladı. Uyardığı kişi ve arkadaşları, Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darbetti. Olay sırasında Cengiz T.'nin eşi ve çocuğu, taraflara müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada gruptan biri üzerindeki silahı çıkararak Cengiz T.'nin bacağına ateş etti. Saldırganlar, daha sonra koşarak, olay yerinden uzaklaştı.

PARKTAKİ SALDIRI KAMERADA

Feci şekilde darbedilen Cengiz T., isabet eden kurşunla bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cengiz T., ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yaşananları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Cengiz T.'nin darbedildiği, olay sonrası kişilerin parktan koşarak uzaklaştıkları görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.