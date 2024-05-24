Sultangazi'de oto lastik dükkanına 10 günde ikinci silahlı saldırı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:15

Güncelleme: 24.05.2024 - 11:15

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir oto lastik dükkânına 22 Mayıs Çarşamba saat 04.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Aynı dükkana 10 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir kere daha silahlı saldırı düzenlenmişti. Dükkân sahibi İsmail Fırat 10 gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası dükkâna güvenlik kamerası taktırdı. İsmail Fırat'ın dükkanına 22 Mayıs Çarşamba gecesi yüzü maskeli bir kişi tarafından yeniden saldırı düzenlendi. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşırken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bunun üzerine İsmail Fırat karakola giderek yeniden şikâyetçi oldu. İkinci saldırının ardından iş yerinin camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti.

SALDIRI KAMERADA

İlk olaydan 10 gün sonra 22 Mayıs Çarşamba gecesi gerçekleştirilen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü maskeli bir kişinin caddede yürüyerek dükkana doğru geldiği, ardından oto lastik dükkanına yaklaşarak silahla ateş ettiği görülüyor. Şüpheli birkaç el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

"SULTANGAZİ'DE BU TİP OLAYLAR ÇOK OLMAYA BAŞLADI"

İsmail Fırat, "İlk olay ayın 15'inde ikinci olaydan 10-15 gün önce oldu. Olayın ikincisi de ayın 22'sinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında cama sıkıp gitmişler. Aslında çok soran oldu ama kimseyle bir husumetimiz bir kavgamız bir gürültümüz yok. Düşünüyorum ve bir sonuca varamadım onunla ilgili, husumetlim yok ama. Tabi şikâyetçi oldum. İlk cama sıktıkları zaman polis arkadaşları aradım, gelmeleri uzun sürmedi 10 dakika içinde buradalardı. İşlemlerini yaptılar olay yeri inceleme ekipleri geldi, kurşunu buldular daha onunla ilgili bir geri dönüş olmadı. İkinci olayda aynı şekilde çağırdım geldiler karakolda çok bekletildim yoğunluk vardı. Benimle ilgilenemediler, o şekilde çıktım doğru dürüst ifade de veremedik. İlk olaydan sonra hemen kamera taktırdım, kameranın hemen üzerine geldi olay bir gün sonra sıkmışlar. Sultangazi'de bu tip olaylar çok olmaya başladı, herkesin canını sıkıyor" dedi.