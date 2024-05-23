Son Dakika... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 21:32
Son Dakika... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açtı. 

Pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden söz konusu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar iİçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. 

Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. 

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

 

Üsküdar haberleri silahlı saldırı haberleri ölü ve yaralı haberleri pastane haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'taki silahlı saldırı şüphelileri Meriç Nehri'nde yakalandı

Esenyurt'taki silahlı saldırı şüphelileri Meriç Nehri'nde yakalandı
Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı: 1 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği' gündemde... Yetki sadece Cumhurbaşkanı'nda: Erdoğan ‘ayaklanma ve kalkışma’ durumunda seferberlik ilan edebilecek!

'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği' gündemde... Yetki sadece Cumhurbaşkanı'nda: Erdoğan ‘ayaklanma ve kalkışma’ durumunda seferberlik ilan edebilecek!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi
AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!

AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!
Doğadan toplanan yaklaşık 3 bin bitki koruma altında

Doğadan toplanan yaklaşık 3 bin bitki koruma altında
CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz
İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklar!

Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklar!
Bu özelliklere sahip misiniz? Güçlü ve etkili kişilerin 4 ortak özelliği

Bu özelliklere sahip misiniz? Güçlü ve etkili kişilerin 4 ortak özelliği