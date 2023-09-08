Sultangazi’de 'silahlı' kavga: Binaya ateş açtılar!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:07

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:08

İstanbul Sultangazi'de saat 23.30 sıralarında aynı mahallede oturan iki akraba aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki aileden biri evine sığındı.

Diğer ailenin üyeleri ise silahlarla husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı. İki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silahlı şüpheliler geldikleri aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.