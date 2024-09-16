Sultangazi’de şüpheli paketten 'el yapımı bomba' çıktı

İstanbul’da, Sultangazi Meydanı’nda şüpheli bir pakette el yapımı bomba ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere Emniyet'e götürüldü.

Sultangazi’de şüpheli paketten 'el yapımı bomba' çıktı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:34

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi’de hurda toplayan bir hurdacı, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen hurdacı, Sultangazi Meydanı’nda polis ekiplerine durumu bildirdi.

Polis ekipleri ihbarı yapan şahsı ifadesini almak üzere karakola götürürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

İNCELEME YAPILACAK

Sultangazi Meydanı’nda titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere Emniyet'e götürüldü.


Etiketler: #el yapımı bomba #Bomba

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