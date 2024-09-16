Sultangazi’de şüpheli paketten 'el yapımı bomba' çıktı
İstanbul’da, Sultangazi Meydanı’nda şüpheli bir pakette el yapımı bomba ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere Emniyet'e götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sultangazi’de hurda toplayan bir hurdacı, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen hurdacı, Sultangazi Meydanı’nda polis ekiplerine durumu bildirdi.
Polis ekipleri ihbarı yapan şahsı ifadesini almak üzere karakola götürürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
İNCELEME YAPILACAK
Sultangazi Meydanı’nda titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere Emniyet'e götürüldü.
Etiketler: #el yapımı bomba #Bomba
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