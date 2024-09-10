Anadolu mutfağının lezzet bombası: Çiriş Otlu Keşkek tarifi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:01

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:01

Türk mutfağı, zengin ve köklü geçmişiyle sayısız lezzet barındırıyor. Ancak bazı yemekler, yerel mutfakların içinde saklı kalıyor ve geniş kitleler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. İşte o lezzetlerden biri de "Çiriş Otlu Keşkek". Anadolu’nun dağ köylerinde özellikle bahar aylarında yapılan bu yemek, çiriş otunun besleyici özellikleriyle harmanlanarak sağlık dolu bir tabak sunuyor. İşte, Çiriş Otlu Keşkek tarifi...

ÇİRİŞ OTLU KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı aşurelik buğday (keşkeklik buğday)

250 gram çiriş otu

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

5 su bardağı su veya et suyu

Yapılışı: