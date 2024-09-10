Anadolu mutfağının lezzet bombası: Çiriş Otlu Keşkek tarifi
Türk mutfağının az bilinen hazinelerinden biri olan "Çiriş Otlu Keşkek", Anadolu'nun dağ köylerinden sofralarımıza uzanan sağlıklı ve doyurucu bir lezzet. Eşsiz aroması ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken bu yemek, keşfedilmeyi bekleyen tatlardan biri. İşte, Çiriş Otlu Keşkek tarifi...
Türk mutfağı, zengin ve köklü geçmişiyle sayısız lezzet barındırıyor. Ancak bazı yemekler, yerel mutfakların içinde saklı kalıyor ve geniş kitleler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. İşte o lezzetlerden biri de "Çiriş Otlu Keşkek". Anadolu’nun dağ köylerinde özellikle bahar aylarında yapılan bu yemek, çiriş otunun besleyici özellikleriyle harmanlanarak sağlık dolu bir tabak sunuyor. İşte, Çiriş Otlu Keşkek tarifi...
ÇİRİŞ OTLU KEŞKEK TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı aşurelik buğday (keşkeklik buğday)
- 250 gram çiriş otu
- 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz
- 5 su bardağı su veya et suyu
Yapılışı:
- Keşkeklik buğdayı bir gece önceden bol su ile ıslatın.
- Ertesi gün buğdayı süzün ve büyük bir tencerede üzerine 5 su bardağı su veya et suyu ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın. Buğdaylar iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.
- Çiriş otunu iyice yıkayıp doğrayın ve kavrulmuş soğanların üzerine ekleyin. Otlar yumuşayana kadar birkaç dakika daha kavurun.
- Çiriş otlu karışımı, pişen keşkeklik buğdayın içine ekleyin. Karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu da ilave edip karıştırın.
- Tüm malzemeleri kısık ateşte 10 dakika daha pişirin, lezzetlerin iyice karışmasını sağlayın.
- Sıcak servis edin.
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