Sultangazi'de vahşet: Takip ettiği kadını 3 kez sırtından bıçakladı
İstanbul Sultangazi'de Ayfer Orak (34), kendisini takip eden Abdullah Körük (57) isimli erkek tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan erkek, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük isimli erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı.
Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi. Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü.
Körük Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.
Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.
Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi.
Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.
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