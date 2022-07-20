Suruç'ta cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki Suriyeli Nasir yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu Nasir Hitto (17), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:16
Suruç'ta cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki Suriyeli Nasir yaşamını yitirdi
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Olay, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 



Suruç suriyeli bıçaklı saldırı
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