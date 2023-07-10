İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:15
İstanbul Sultangazi'de orman yangını!
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İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarla yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.


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