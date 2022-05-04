Sultan'ın şüpheli ölümü: Polis evde bulunan kişileri arıyor
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla başından vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olayda, evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşandığı ve yaklaşık 8 aydır B.E.T ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen 2 çocuk annesi Sultan Irmak'ın evde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak'ın öldüğü gün evde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sultan Irmak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki toprağa verileceği belirtildi.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Filmin yapımcısına gözaltı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Bitti denilen çalışma ortada yok