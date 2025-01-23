Sülüs (sevk) belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme
2025 ocak ayı bedelli askerlik yerleri bilgisi için geri sayım sürerken gündeme gelen konulardan biri de sevk belgesi oldu. Peki, Sülüs (sevk) belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme
Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir. Peki, Sülüs (sevk) belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme
SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?
Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.
SEVK BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER
Eğitim Merkezi
Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum
Kuvveti
Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı
Sınıfı
Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup
Sevk Tarihi
Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih
Yol Süresi
Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.
Katılacağı Tarih
Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih
Muv. Özelliği
Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş
Hizmet Şekli
Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü
Hizmet Süresi
Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi
İaşe Bedeli
Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı
Yol Bedeli
Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.
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