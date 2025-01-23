Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:06

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir. Peki, Sülüs (sevk) belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

SEVK BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

Eğitim Merkezi

Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum

Kuvveti

Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı

Sınıfı

Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup

Sevk Tarihi

Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih

Yol Süresi

Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.

Katılacağı Tarih

Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih

Muv. Özelliği

Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş

Hizmet Şekli

Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü

Hizmet Süresi

Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi

İaşe Bedeli

Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı

Yol Bedeli

Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.