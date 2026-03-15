Oyuncu Sunay Kurtuluş fenomen Ayşegül Eraslan’ın ölümünün ardından çıkan video kaydı sonrası gündeme geldi. Peki, Sunay Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sunay Kurtuluş dizi ve filmleri...

SUNAY KURTULUŞ KİMDİR?

Sunay Kurtuluş, 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Şu anda 28 yaşında olan oyuncu eğitimini Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamladı. Kurtuluş, mezuniyetinin ardından oyunculuk alanına yöneldi. Sunay Kurtuluş'un en çok bilinen projelerinden biri Yeraltı dizisinde canlandırdığı Adnan Yolcu karakteri oldu.

AYŞEGÜL ERASLAN'IN EVİNDE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteriyle ekranlara gelen Sunay Kurtuluş, Ayşegül Eraslan’ın evine ölümünden 1 saat önce geldi. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan’ın ve Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi.