Sünnet düğününde yanında oturan kişiyi vuran 'muhtar' tutuklandı
Edirne’nin Keşan ilçesi Türkmen köyünde, sünnet düğününde yanında oturan T.K.’yi kazara tabancayla vuran muhtar Hakkı Yilber tutuklandı.
Keşan'a bağlı Türkmen köyünde bir sünnet düğününe katılan Türkmen köyü muhtarı Hakkı Yilber, şarjörü çıkardığı sırada tabancasının kazara ateş alması sonucu yanında oturan T.K.’yi bacağından vurdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MUHTAR TUTUKLANDI
T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Muhtar Yilber ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı Yilber, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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