Süper Kupa finali öncesi alarm verildi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi fırtına endişesi!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde yağmurlu ve fırtınalı bir hava durumu olması bekleniyor.

"FIRTINA" ENDİŞESİ

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe ile yarın karşı karşıya gelecek. Rüzgar sorunuyla bilinen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takımda da endişe hakim.

METEOROLOJİ VE AKOM ALARM VERDİ

Meteoroloji maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyurdu.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise cumartesi akşamı yaşanacak hava olayları için uyarıda bulunuldu ve "Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Olumsuz hava koşulları, derbideki oyun kalitesini düşürmesinin yanı sıra seyircileri de olumsuz etkileyecek. Maçın biletleri şimdiden tükenirken, yaklaşık 70 bin kişinin tribünde olacağı karşılaşmada şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle taraftarlar da sıkıntı yaşayacak.

ŞİDDETLİ RÜZGARDAN EN ÇOK FENERBEHÇE TRİBÜNÜ ETKİLENECEK

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum sayfası da Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki şiddetli rüzgar için uyarı yaptı.

Hava Forum'un X hesabındaki paylaşımda, "Cumartesi 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumundaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında kuvvetli lodos hamleleri ve yağmur bekliyoruz. Lodosu karşıdan alacak olan Fenerbahçelilerin bulunacağı Kuzey Kale Arkası tribünü lodostan en çok etkilenecek tribün olacak..." ifadeleri yer aldı.