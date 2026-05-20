MHP'den Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir hakkında ihraç kararı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken bir liste dışı bırakma gelişmesi yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Alınan bu kritik kararın gerekçesi olarak ise Özdemir'in, MHP'nin temel ilke ve siyasi politikalarıyla ters düşen hal, tutum ve davranışlar sergilemesi gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Mart ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti içinde disiplin süreci işletilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın duyurduğu karara göre; 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçe gösterilerek tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kararın ardından Kaşlı, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, parti içindeki hareketlilik teşkilat düzeyinde de devam etmiş; MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in 27 Mart'taki istifasıyla başlayan süreçte, 6 Nisan'dan itibaren İstanbul başta olmak üzere Kütahya, Eskişehir, Kars ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçe teşkilatı parti tüzüğünün ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek feshedilmişti.