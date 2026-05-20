MHP'den Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir hakkında ihraç kararı

20.05.2026 17:12:00
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), parti ilkeleriyle ters düşen davranışlar gerekçesiyle Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'i belediye başkanları listesinden çıkardı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken bir liste dışı bırakma gelişmesi yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Alınan bu kritik kararın gerekçesi olarak ise Özdemir'in, MHP'nin temel ilke ve siyasi politikalarıyla ters düşen hal, tutum ve davranışlar sergilemesi gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Mart ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti içinde disiplin süreci işletilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın duyurduğu karara göre; 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçe gösterilerek tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kararın ardından Kaşlı, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, parti içindeki hareketlilik teşkilat düzeyinde de devam etmiş; MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in 27 Mart'taki istifasıyla başlayan süreçte, 6 Nisan'dan itibaren İstanbul başta olmak üzere Kütahya, Eskişehir, Kars ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçe teşkilatı parti tüzüğünün ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek feshedilmişti.

'Bahçeli'ye şikayet edeceğim' demişti... MHP'li Semih Yalçın'dan, Bülent Arınç'a yeni yanıt: 'Şeytanla ortaklığı seçti!' MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kendisine önceki gün "Şaribül leyli ven nehar" sözleriyle yanıt veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a yeni bir açıklamayla karşılık verdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yalçın, Arınç için “Siyasi eleştiri hudutlarının dışına çıkıp şeytanla ortaklığı seçti” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli’den iktidara süreç mesajı: ‘Artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır!’ MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açılım sürecine ilişkin yaptığı son açıklamalarda “artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır”, “iletişim eksikliği yaşandığı görülmektedir” ve “yasal düzenlemeler” vurgusu öne çıktı. Bahçeli’nin devletin atması gereken adımları tek tek sıralaması, AKP kulislerini hareketlendirdi. Açıklamadaki “silah bırakmayanların bertaraf edilmesi” ifadesi ise örgütün halen tüm unsurlarıyla silah bırakmadığının kabulü olarak değerlendirildi. Bahçeli’nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için “mahkumiyet hali saklı kalmak kaydıyla” önerdiği yeni statü formülü de iktidar çevrelerinde dikkatle değerlendiriliyor. AKP kurmayları ise bu konuda çizgilerinin değişmediğini savunuyor. Parti kaynakları, “önce tam silah bırakma” şartını yinelerken, örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması halinde herhangi bir hukuki düzenleme ya da siyasi rol tartışmasının gündeme gelmeyeceğini belirtiyor.
MHP'de 'tasfiye' depremi sürüyor: Bir il teşkilatı daha feshedildi Son dakika gelişmesi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Isparta teşkilatının feshedildiğini açıkladı.