‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 23:04
‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu!
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Süper Ay

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