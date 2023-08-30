‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu!
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.
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