Süper Ay İstanbul’dan böyle görüntülendi

İstanbul’da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 07:25
Süper Ay İstanbul’dan böyle görüntülendi
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Ay’ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

YÜZDE 30 DAHA PARLAK

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü Süper Ay

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