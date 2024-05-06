Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan İstanbul plakalı araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine İstanbul plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 59 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan 20 suç kaydı bulunan S.O.(44) ile S.O.(20) gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sorgularının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilecek.
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