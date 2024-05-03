Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Düzce'de 13 yaşındaki kız çocuğu, yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:55
Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
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Darıcı Mahallesi Düzce Konakları Sitesi'ndeki evlerinde 13 yaşındaki H.B.K'nin, odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine sek edilen polis ekipleri ile savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 


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