Şüphe üzerine durdurulan kamyondan 92 düzensiz göçmen çıktı

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, 92 düzensiz göçmen yakalandı. Grubun sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 14:42
Şüphe üzerine durdurulan kamyondan 92 düzensiz göçmen çıktı
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Kütahya'da M.K'nin kullandığı kamyon, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında şüphe üzerine ekiplerce durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, düzensiz göçmen olduğu belirlenen 92 yabancı uyruklu kişi bulundu.

Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kütahya göçmen düzensiz göçmen

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