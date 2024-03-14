Şüphe üzerine durduruldu, arandığı ortaya çıktı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın 9 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli bir şahıs durdurularak kimlik sorgusu yapıldı. “ Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” (2 Dosya) ve “ Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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