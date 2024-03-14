İzmir'de uyuşturucu ticaretine operasyon
İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, adreslerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçedeki iki adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.
Harekete geçen polis, savcılık talimatıyla adreslere operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 28,78 gram taş kokain, 7 meşe halinde toplam 4,94 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 171 hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 14 bin 960 TL ve 15 euro, 1 cep telefonu ve uyuşturucu sarmakta kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Öte yandan, operasyonda 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen F.C (24), S.C (24) ve D.K. (35) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan S.C. ve D.K. tutuklanırken, F.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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