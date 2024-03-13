Borcunu ödemeyen kadını evinde rehin aldı: Uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde A.R.G. isimli şahıs kendisine 20 bin lira borcu olan kadını evinde rehin aldı.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:09
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Olay, 27 Şubat Salı günü saat 14.30’da Eyüpsultan Nişanca Mahallesi’nde meydana geldi.

Polis ekipleri, bir kadının bir erkek tarafından evde rehin alındığına dair bilgi aldı. İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, A.R.G. isimli erkeğin D.A. isimli kadını rehin aldığını gördü.

Ekipler, D.A.’yı düzenledikleri operasyonla kurtarmayı başardı. Konuyla ilgili yapılan incelemede D.A.'nın şüpheli A.R.G.’ye 20 bin lira borcu olduğu, olay günü borç hakkında konuşmak için A.R.G.’nin evine gittiği ve anlaşamamaları üzerine şüphelinin kadını rehin aldığı belirlendi.

EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

D.A.’nın parayı yakınlarından isteme bahanesiyle kardeşine ulaştığı ve rehin alındığını söylediği, böylece kardeşinin polisi aradığı öğrenildi. Ekipler, şüphelinin adresinde yaptıkları aramalarda parça halinde 2 kilo 957 gram çeşitli uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.R.G., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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