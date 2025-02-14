Şüphe üzerine durduruldu, kaçak göçmen bulundu!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:07

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:07

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolunda durumundan şüphelenilen bir minibüsü durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, yabancı uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ise tutuklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.