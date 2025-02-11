7 aydır inşaat firmasında çalışıyorlardı: Bursa'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

7 aydır inşaat firmasında çalışıyorlardı: Bursa'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:21

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir inşaat firmasının yabancı uyrukluları çalıştırdığını ve kalacak yer temin ettiğini belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, şantiyede çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklulardan 6'sının kimliklerinin bulunmadığı ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını, bu kişilerin yaklaşık 7 aydır inşaat firmasında çalıştıkları ve aylıklarını nakit olarak aldıklarını belirledi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen S.C, H.D. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu 6 kişi işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 3 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #Bursa #Bursa Emniyet Müdürlüğü #inşaat

İlgili Haberler

Bursa'da gece yarısı dehşet anları: Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı!

Bursa'da gece yarısı dehşet anları: Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı!
Bursa'da şüpheli ölüm: İşyerinde cansız bedeni bulundu!

Bursa'da şüpheli ölüm: İşyerinde cansız bedeni bulundu!
Bursa'da örnek davranış! Sürücüler ambulansa yol vermek için fermuar sistemini uyguladı

Bursa'da örnek davranış! Sürücüler ambulansa yol vermek için fermuar sistemini uyguladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler