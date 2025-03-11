Samsun’da korkunç olay… Annesinin verdiği bıçakla eşini 18 kere bıçaklayarak öldürdü: Cezaları onandı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 18:20

Güncelleme: 11.03.2025 - 18:20

Olay, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde 1 Şubat 2022'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Baki Kaya (43) hakkında 31 Aralık 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak 2022'de de boşanma davası açtı.

HASTA OLDUĞU İÇİN UZAKLAŞTIRMAYI UZATAMADI

Gülbahar Kaya, kocasının uzaklaştırma kararı bitince koronavirüs olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi. Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya'nın kayınvalidesi Zahide Kaya genç kadının evine gitti.

18 KERE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, BIÇAĞI ANNESİ VERDİ

Annesi ile kapıyı zorlayarak eve giren Baki Kaya, annesinin verdiği bıçakla eşine saldırarak 18 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 2 Şubat 2022'de Kavak Adliyesine sevk edilen ana-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZALARI ONANDI

Tutuklu ana-oğul hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 01 Mart 2023 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında 3.Ağır Ceza Mahkemesi cinayet sanığı Baki Kaya'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, annesi Zahide Kaya'yı ise önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak iyi hal indirimi uygulanarak cezasını 25 yıla indirildi. Baki Kaya'ya verilen ağırlaştırılmış hapis cezası ile annesine verilen 25 yıl hapis cezası, yerel mahkemenin kararından 2 yıl sonra Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından da onandı.