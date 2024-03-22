Samsun'da 'darp ve tehdit' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı

Samsun'un Ayvacık ve Çarşamba ilçesinde ‘tehdit, darp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçları işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:16
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘tehdit’, ‘darp', ‘cebir kullanmak’, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kişiyi suç üstlenmeye zorlama’ suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ayvacık ve Çarşamba ilçelerindeki ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir kısmı evin tavan arasına gizlenmiş 1 makineli tabanca, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 245 piyade tüfeği fişeği, 18 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 917 adet 9 milimetre çapında fişek, 6 av tüfeği fişeği, 11 bıçak ve muşta, piyasa değeri yaklaşık 525 bin lira olan 291 bin 940 dal tütün dolu makaron, 10 gram esrar ve 38 sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen İ.Ç. ve M.K. ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

 


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