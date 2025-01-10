Şüpheli araçtan yüzlerce hap çıktı: 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Şüpheli araçtan yüzlerce hap çıktı: 3 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:45

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankırı-Kastamonu kara yolu Akçavakıf mevkisinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 bin 846 sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobildeki O.H. ve M.D. ile olayla bağlantısı olduğu ve Kastamonu'da yaşadığı tespit edilen A.S.H. gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #Çankırı

İlgili Haberler

İstanbul'da 'Narkokapan-6' Operasyonu: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap yakalandı!

İstanbul'da 'Narkokapan-6' Operasyonu: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap yakalandı!
Yöntemleri pes dedirtti! Uyuşturucu emdirilmiş kağıtları Kuran'ın arasına gizlemişler...

Yöntemleri pes dedirtti! Uyuşturucu emdirilmiş kağıtları Kuran'ın arasına gizlemişler...
Avukat ve arkadaşına 'uyuşturucudan' 30 yıla kadar hapis talebi

Avukat ve arkadaşına 'uyuşturucudan' 30 yıla kadar hapis talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler