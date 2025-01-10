Şüpheli araçtan yüzlerce hap çıktı: 3 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:45

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankırı-Kastamonu kara yolu Akçavakıf mevkisinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 bin 846 sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobildeki O.H. ve M.D. ile olayla bağlantısı olduğu ve Kastamonu'da yaşadığı tespit edilen A.S.H. gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.