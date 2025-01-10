Şüpheli araçtan yüzlerce hap çıktı: 3 şüpheli tutuklandı
Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankırı-Kastamonu kara yolu Akçavakıf mevkisinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 8 bin 846 sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobildeki O.H. ve M.D. ile olayla bağlantısı olduğu ve Kastamonu'da yaşadığı tespit edilen A.S.H. gözaltına alındı.
3 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu #Çankırı
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