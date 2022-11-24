Şüpheli Bozkır, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili konuşmak istemiş, kimse dinlememiş

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de uğradığı suikast sonucu katledilmesine ilişkin 20 yıl sonra hazırlanan iddianameyle ilgili tartışma sürüyor. Şüpheli Gökhan Nuri Bozkır, Türkiye’ye getirildikten sonraki ifadesinde, 2014’te Zihni Çakır’ın ısrarı sonucu dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştüğünü, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili her şeyi anlatacağını söylediğini, bunun üzerine görüştüğü polis memuruna her şeyi anlattığını ancak gelişme olmadığını iddia etti.

Hablemitoğlu cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede, Bozkır, şunları kaydetti:

“Fidan, FETÖ ana davasını güçlendirecek, FETÖ yapısını çökertecek iki önemli olayın olduğunu, bir tanesinin MİT TIR’ları, diğerinin ise Hablemitoğlu cinayeti olduğunu söylemesi üzerine bu konu hakkında bilgim olduğunu söyledim. MİT TIR’ları davasında önemli bir tanığı yönlendirdim. Resmi olarak beni kimse davet etmedi.”

‘BİLDİKLERİMİ YAZDIM’

2015’te Türkiye’den ayrıldığını, 2017’de ise Çakır tarafından cinayete ilişkin bildiklerini yazarak soruşturmanın yeni savcısına gönderilmesinin istendiğine işaret eden Bozkır, “O dönem Ukrayna Türk Büyükelçiliği’nde görevli Emniyet Ateşesi Fahrettin Karadeniz ve Kiev Büyükelçiliği’nde görevli Özel Harekât Polisi Alper huzurunda bu cinayet hakkında tüm bildiklerimi, isimleri içeren bir dilekçe yazdım. Yazdığım dilekçeyi ‘Whatsapp’ üzerinden Alper ve Fahrettin Karadeniz’e verdim. Çakır, dilekçenin savcı beye ulaştığını söyledi. Bütün yazışmaları ispatlayabilirim” dedi.

İKİNCİ SUİKAST ŞÜPHESİ

İddianamede, 3 Mayıs 2004’te İstanbul’un Tuzla ilçesinde emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan silahlı suç örgütü tarafından öldürüldüğüne yönelik şüphe bulunduğu belirtildi.

Suç örgütünün, “TSK ile iş yaptığını iddia eden şüpheli Aydın Köstem gibi sözde ‘paramiliter’ kişiler ile gerektiğinde irtibat halinde olan bir yapıda” olduğuna işaret edilen iddianamede, “Göktaş, örgütün yöneticisi olarak işlenen suçlardan sorumludur. Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme şeklinde eylemleri icra etmektir. Amaç suçu işlemeye elverişli bir örgüttür. Hablemitoğlu öldürüldükten sonra maktul ile ölümünden önce yakın ilişki içerisindeki emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşi de benzer şekilde 2004’te Tuzla’da öldürülmüşlerdir. Söz konusu cinayeti, soruşturma dosyamız şüphelilerinin örgüt faaliyeti altında işlemiş oldukları hususunda şüphe bulunmakta olup, cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine konu edilmiştir” denildi.