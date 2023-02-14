Şüpheli gruba 'yağmacı' oldukları iddiasıyla linç girişimi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 09:38

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi.

Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı.