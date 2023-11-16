Şüpheli kadın ölümleri tırmanıyor!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Türkiye’de şüpheli kadın ölümlerinin her geçen gün arttığına vurgu yapan avukat Leyla Süren, “Artık katiller açıkça öldürmüyor. Cezadan kurtulmak için kadınları kaza mı, intihar mı, cinayet mi olduğu anlaşılmayacak şekilde öldürüyor” dedi.

Süren, şunları söyledi: “Kadınlar camdan balkondan düşerek ölüyor. Bu şüpheli oylarda ölen kadınların hemen hemen hepsinin yanında bir erkek oluyor. Erkekler bu şekilde suç işleyince o suçtan kurtulabildiklerini görüyorlar. İçişleri Bakanlığı’nın emri altındaki kolluk kuvvetleri ve Adalet Bakanlığı’nın savcılık birimleri, bu dosyaları yeterince incelemediği için olaylar şüpheli ölüm olarak kalıyor.”

‘BAKANLIK AÇIKLAMIYOR’

Avukat Süren, “İçişleri Bakanlığı kadın cinayeti sayılarını yayımlıyor ve diyorlar ki: ‘bakın görün İstanbul Sözleşmesi sonrasında kadın cinayeti sayısı azaldı.’ Hayır azalmadı çoğaldı. Fakat İçişleri Bakanlığı şüpheli kadın ölüm sayısını açıklamıyor” dedi.

DOSYAYI AYM’YE TAŞIDI

Süren, İstanbul Küçükçekmece’de 2018’de işyerinin üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren Aysun Yıldırım’ın tırnaklarında bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanmasına ilişkin dosyayı etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

AİLE İSYAN ETTİ

Anne Hüsniye Yıldırım, “İsterdik ki devletimiz bize destek olsun. Bizim iki defa dosyamız kapatıldı. Bu süreçte ilk dosyamız kapatılınca Aysun’un cenazesi sanki yeniden evden çıktı. İkinci dosyamız kapatılınca ise yerle bir olduk. Evlat acısıyla yanarken bir de adalet mücadelesi veriyoruz” dedi.