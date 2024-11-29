Şüpheli kripto para hareketi tespit edildi: Aydın'da 'yasadışı bahis' operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yüksek miktarda kripto para hareketliliği tespit edildi.

Şüpheli kripto para hareketi tespit edildi: Aydın'da 'yasadışı bahis' operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:37

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimat doğrultusunda bir operasyona daha imza attı.

Edinilen bilgiye göre, takibe alınan şüphelilerin çeşitli siber suçlar işlediklerine dair elde ettikleri veriler doğrultusunda harekete geçen ekipler yapılan araştırmalar sırasında yüksek miktarda kripto para hareketi gerçekleştirildiğini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonda dijital materyaller ele geçirilirken, kripto para hesaplarında yapılan detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #gözaltı

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