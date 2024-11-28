Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Kayseri'de silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildiği aktarıldı.

Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:02

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla P.B., T.S., S.K. ve O.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evlerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.


Etiketler: #Kaçakçılık #Operasyon #silah #Kayseri

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