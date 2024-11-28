Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Kayseri'de silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildiği aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla P.B., T.S., S.K. ve O.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evlerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: #Kaçakçılık #Operasyon #silah #Kayseri
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