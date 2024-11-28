Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:02

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:02

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla P.B., T.S., S.K. ve O.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evlerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.