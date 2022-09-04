Şüpheli ölüm: Tokat'ta baraj göletinde ceset bulundu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Tepekışla Hidroelektrik Santrali'nin göletinde ceset bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki Tepekışla Hidroelektrik Santralinin göletinde yaşandı. Baraj göletinde balık tutanlar, su içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çürümeye başladığı gözlenen ceset incelemelerin ardından sudan çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.
Cesedin üzerinden 31 Ağustos’ta kayıp olarak başvuruda bulunulan İbrahim Koldan'a (72) ait avcı belgesi çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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