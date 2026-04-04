Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Bahar Taş'ın otopsi raporu açıklandı: Tekne sahibi Savaş E. gözaltına alındı

7 Şubat’ta arkadaş grubuyla gittiği Milas’ta teknede ölü bulunan Bahar Taş’ın otopsi raporu açıklandı. Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Bahar Taş’ın ölüm nedeninin karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olduğu kaydedilirken, teknenin sahibi Savaş E. gözaltına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından hazırlanan raporda; Bahar Taş’ın ölüm nedeninin karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olduğu kaydedildi.

TEKNE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknenin bakımlarından sorumlu olan ve sahibi olduğu belirtilen şüpheli Savaş E.’yi Aydın’da gözaltına aldı. Milas’a getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayın meydana geldiği teknede bilirkişi incelemesinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, 8 Şubat akşamı arkadaşlarıyla birlikte Milas’a gitmişti. Geceyi teknede geçiren Taş, iddiaya göre rahatsızlandığını söyleyerek kamaraya geçmişti. Taş sabah saatlerinde cansız halde bulunmuştu. Ancak kamaraya geçtiği saat ile bulunduğu an arasında yaklaşık 13 saat olduğu ifade edilirken aile, “Bu 13 saatte ne oldu?” sorusunun yanıtlanmadığını söylemişti. Olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Taş ile aynı teknede bulunan işyeri sahibi ve Taş’ın patronu olan T.T. ve onun arkadaşı olan aynı zamanda teknenin sahibi S.E gözaltına alınmıştı, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında yalnızca yurtdışına çıkış yasağı uygulanması aile tarafından tepkiyle karşılanmıştı.