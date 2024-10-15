Şüpheli serbest bırakıldı, veliler isyan etti: Okulda taciz iddiası

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

E.Ş’nin durumu öğretmeni N.A.D’ye anlatması üzerine anne E.Ş. (42) D.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne öğretmenden ve okul güvenliğini sağlayamadığını savunduğu yönetimden de şikâyetçi oldu. D.T. ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ş. ise psikolojik desteğe yönlendirildi. D.T’nin okuldaki diğer kız öğrencilere de tacizde bulunduğu iddiaları da gündeme yansıdı. Dün okul binası önünde toplanan veliler eylem düzenledi. Eyleme DİSK Genel İş ve Eğitim-İş de destek verdi.

‘YİNE CEZASIZLIK’

Olayı Meclis’e taşıyan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, zanlının serbest bırakılmasına tepki göstererek “Yine cezasızlık… Yine mağdurun adalet duygusunu yaralayan, faili ise daha cesaretlendiren, ödüllendiren yargı sistemini kabul etmiyoruz” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Kılıç, “Okullara alınan personel herhangi bir güvenlik soruşturmasından geçirilmekte midir? Şüpheli hakkında yapılan şikâyete rağmen, neden bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştır” sorularını yöneltti.

‘ÇOK İSTİYORLARSA SARAY’A ALSINLAR’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okulda çalışan kişilerin güvenilir olmasının önemine dikkat çekti. Özbay, “Toplum Yararına Program ve İş Gücü Uyum Programı gibi programlar kapsamında geçici olarak işe alınan personellerin okul kültürü ve iklimi açısından risk barındırabileceği uyarısını yaptık. Okulların bu kadar sağlıksız ve güvensiz olmasının sorumlusu MEB ve siyasi iktidardır. Programlar kapsamında bir önerim var: Çok istiyorlarsa bu kişileri bakanlığa, Saray’a alsınlar” dedi.

Özbay, “Çocuklar okulda tacize ve şiddete uğruyor, tarikat ve cemaatlerin, siyasi partilerin dayatmalarına maruz bırakılıyor. Okullar yol geçen hanına döndü. MEB, çocukların psikolojik travmalarının kaynağıdır. Okulları temizleyemeyen, güvenliğini sağlayamayan bir MEB ve siyasi iktidardan bu ülkenin geleceğine hayır gelmez” değerlendirmelerinde bulundu.

