'Süre doldu' dedi... Naci Görür'den 7'lik deprem uyarısı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Görür, Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceği uyarısında bulundu. Görür, "Süre doldu" dedi.
Hakkari ve Dersim’de meydana gelen depremler dikkatleri Doğu
Anadolu’ya çekti. Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve
üzeri bir deprem üretebileceği uyarısını yaptı.
Deprem uzmanı, Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede
aşırı sıkışma olduğu ve basınç biriktirdiğini ifade ediyor. Görür ayrıca, yerel
yönetimlere depreme dayanıklı dirençli kentler çağrısında bulundu.
NTV’ye açıklamalarda bulunan Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekti.
TEK TEK SAYDI
Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.
"ARAP LEVHASI SIKIŞTIRIYOR"
“Arap Levhası, Anadolu’yu sıkıştırıyor” ifadelerini kullanan
Görür, “6 Şubat'ta öyle büyük depremler oldu ki Arap Levhası 7 metre Kuzey’e
hareket etti ve o Bitlis-Zagros kuşağını yerle bir etti. Adıyaman’dan
başlayarak Hakkari’ye kadar olan her ilde deprem bekleyebiliriz. İnsanlarımız
ölmesin, gerekli hazırlıklar yapılsın” diye konuştu.
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