Süreç komisyonu 15'inci kez toplanacak... TÜGVA ve KADEM de dinlenecek!

13.10.2025 15:47:00
ANKA
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun on beşinci toplantısı 15 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda TÜGVA, KADEM, Dünya Gençlik Örgütleri Forumu, Milli Türk Talebe Birliği ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin de aralarında olduğu kadın ve gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim 2025 Çarşamba saat 14.00’te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Tören Salonu'nda toplanacak.

On beşincisi gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri; ikinci oturumunda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD), Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri dinlenecek.

