Süreç komisyonu 15'inci kez toplanacak... TÜGVA ve KADEM de dinlenecek!

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim 2025 Çarşamba saat 14.00’te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Tören Salonu'nda toplanacak.

On beşincisi gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri; ikinci oturumunda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD), Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri dinlenecek.