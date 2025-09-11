'Süreç' komisyonu 8'inci kez toplandı... Söz, bu defa işçi ve memurda!

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 8'inci kez toplandı. Komisyonun 9'uncu toplantısı ise, 12 Eylül (yarın) tarihinde gerçekleşecek.

Komisyon, bu haftaki toplantısında sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ile iş insanlarını dinleyecek.

Komisyon bugüne kadar yaptığı 7 toplantıda; Barış Anneleri Meclisi, Cumartesi Annelerini, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticilerini ve çatışmalı süreçlerde yakınlarını kaybedenleri dinledi.

Bugünkü toplantısında TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcilerini dinleyecek komisyon yarın da TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin görüş ile önerilerine başvuracak.

Komisyonun önümüzdeki günlerde ise, sürece ilişkin akademisyenler ve kanaat önderlerini dinlemesi bekleniyor.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere düşmanlık ettiğini belirterek "İsrail, Orta Doğu halkları arasına nifak sokuyor" dedi.

Türkiye'de de barış ortamının inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ümit ediyorum ki en kısa zamanda sadece Türkiye'de silahların sustuğu bir ortam değil, bütün bölgedeki silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanların arasındaki etnik, mezhep ve siyasi farklılıkların çatışması değil, bir bütünleşme ve birleşme durumu haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir inşa etmek istiyoruz. Bu toplantılara başladığımız ilk günden itibaren en temel iddialarımızdan birisi, aslında Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölgenin de teminatı olacaktır."