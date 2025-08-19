Süreç komisyonunda dördüncü toplantı: Şehit aileleri ile Diyarbakır anneleri dinlenecek!

"Terörsüz Türkiye" adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun üyeleri dördüncü kez bir araya geldi.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adı verilen komisyon, bugün saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

Komisyonun dördüncü toplantısı iki oturum hâlinde yapılacak. İlk oturumda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yaptıktan sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

İkinci oturumda ise; HDP binası önünde yıllardır eylem yapan Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

Dördüncü oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasıyla başladı.

"PAZARLIK OLMADI, OLMAYACAK"

Oturumun açılışını yapan ve süreçle ilgili 'pazarlık' iddialarına dair konuşan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ayrıca şunu çok net söylemek isterim ki bu süreç bugüne kadar 4. toplantısını yapıyor. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al ver olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda, onların şahsında bütün Türkiye'nin 86 milyonun huzurunda bir kez daha söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bu anlamda zor bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyorum.

En önemli vazifelerimizden birisinin de toplumsal rızayı arttırmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve özellikle bu kardeşlik sürecine toplumumuzun farklı kesimlerinin desteğinin arttırılmasını temin etmektir. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin bir parti hariç bütün siyasi partilerin katılımıyla bu geniş kapsamlı komisyon oluşturulmuş ve şimdiye kadar da bütün kararlarını ittifakla alarak yoluna devam etmektedir. Zor bir sürecin içerisindeyiz. Gayretli bir çalışma döneminin içinde olmak zorundayız. Burada bütün meselelerimizi konuşacağız. İlk ilk oturumda nasıl yapılacağımızı, ne yapacağımızı konuştuk. Şimdi kimleri dinleyeceğimizi tespit ettik.

Bu süre içerisinde bunun da tabii ilanihaye burada dinleyerek geçirmeyiz ama ilk olarak şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle başlıyoruz. Bu sürece katkı sunabilecek özellikle kurumsal yapıların tamamını burada mümkün olduğunca dinlemeye gayret edeceğiz ve sonunda da sürecin nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabileceğini hep birlikte Türkiye kamuoyuna göstereceğiz ve ümit ediyorum ki bu tarihi misyonumuzu en başarılı şekilde yerine getireceğiz."

"BU SÜRECİ ZEHİRLEMEYE KALKANLAR OLACAK"

Süreci olumsuz yönde etkilemek isteyenlerin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şu uyarıyı yaptı:

"Son olarak şunu söylemek isterim. Bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi. Türkiye'de kıyamete kadar barış ve kardeşlik olsun isteyenler olduğu gibi olmasın diye gayret edenlerin de varlığı aşikardır. İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için gayret sarf edenler, bu süreci zehirlemeye kalkanların olacağı biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin saflarımızı sıklaştırarak bu konuda hiçbir eksik ve gedik olmaksızın yolumuza başarıyla devam etmemiz gerekiyor."